بھارت میں زیر تعمیر پُل گرگیا: ایک ہلاک ، متعدد زخمی

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارتی ریاست بہار، سپول میں بنائے جانے والے باکور پل کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ واقعے میں کئی مزدوروں کے دب جانے کی خبر ہے جن میں سے ایک چل بسا جب کہ دیگر کو نکالا جا رہا ہے۔ باکور پل کی تعمیر کی لاگت 1200 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق اس پروجیکٹ پر دریائے کوسی پر بھارت مالا پروجیکٹ کے تحت ام چل رہا تھا کہ اچانک ستون نمبر 153 اور 154 کے درمیان تیسرا حصہ کرین سے ڈھیلا ہو کرگر گیا۔ صبح ساڑھے 7 بجے کے قریب پیش آنے والے اس واقعے میں پل پر کام کرنے والے کئی مزدور دب گئے۔

???? A part of an under-construction bridge collapsed near Maricha between Bheja-Bakaur in Bihar. pic.twitter.com/tpibw47nv9