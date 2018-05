لیونل میسی پانچویں بار یورپیئن گولڈن شو کا ایوارڈ لے اڑے

میڈریڈ(ڈیلی پاکستان آن لائن) سپر سٹار لیونل میسی نے پانچویں بار یورپیئن گولڈن شو کا اعزاز حاصل کر لیا۔

Lionel Messi is the first player in history to win the European Golden Shoe in five different seasons.

2009/10: 34 goals

2011/12: 50 goals

2012/13: 46 goals

2016/17: 37 goals

2017/18: 34 goals

