پوری دنیا کے پسندیدہ ایکشن ہیرو ”جیٹ لی“ کی اب کیا حالت ہو گئی ہے؟ تازہ تصویر نے پوری دنیا کو شدید پریشان کر دیا، دیکھ کر آپ بھی پریشان ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل مارشل آرٹس اور ایکشن سٹار جیٹ لی کے پوری دنیا میں کروڑوں مداح ہیں جو جیٹ لی کی تازہ ترین تصویر سامنے آنے پر شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں کیونکہ انہیں تو اب پہچاننا بھی مشکل ہو گیا ہے۔

اس تصویر نے جیٹ لی کی صحت سے متعلق شدید تشویش پیدا کر دی ہے کیونکہ مارشل آرٹس میں بجلی کی سی تیزی دکھانے والے جیٹ لی انتہائی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے 2013ءمیں انکشاف کیا تھا کہ وہ ’ہائپرتھائیرائیڈازم‘ کیساتھ ساتھ دل کی بیماری کا بھی شکار ہیں۔

’ہائپرتھائیرائیڈازم‘ ایک ایسی بیماری ہے جو تھائیرائیڈ گلینڈ کی جانب سے زیادہ مقدار میں تھائیرائیڈ ہارمونز پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس بیماری میں مبتلا شخص کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور نیند میں مشکلات پیش آتی ہے جبکہ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اور جسم کا درجہ حرارت بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے، تھائیرائیڈ کا سائز بڑھ جاتا ہے اور وزن میں بے پناہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔

جیٹ لی نے حال ہی میں تبت کا دورہ کیا جہاں ان کی ایک تصویر اتار گئی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ سمن نامی ایک صارف نے ٹوئٹر پر تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”بظاہر، جیٹ لی ’ہائپرتھائیرائیڈازم‘ اور ریڑھ کی ہڈی کے مسائل کا شکار ہیں اور اب وہ اس طرح نظر آتے ہیں“

So, apparently, Jet Li is suffering from "hyperthyroidism and spinal problems" and this is him now