منیبہ مزاری 10 سال بعد اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئیں، ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ایسی دھوم مچائی کہ ہر پاکستانی خوشی سے نہال ہو گئے

نیویارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کی معذور مگر حوصلہ مند معروف مصورہ اور اقوام متحدہ پاکستان کی خیر سگالی سفیر منیبہ مزاری کو روبوٹک ٹانگیں لگا دیں جس کے بعد وہ ایک بار پھر بغیر کسی سہارے کے چلنے کے قابل ہو گئی ہیں اور 10 سال بعد ان کے چلنے کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے۔

بلوچ قدامت پسند گھرانے سے تعلق رکھنے والی منیبہ مزاری کے ساتھ 10 برس قبل ایک اندوہناک کار حادثے پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں ان کی سپائنل کورڈ کو نقصان پہنچا اور وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہوگئی تھیں۔

Big Day for us siblings! ???????????? @Zulfiqar_Mazari @SarfrazMazari #Standingtall after 10 years! ???????? @ReWalk_Robotics Thank you so much for making this happen! pic.twitter.com/dTSAgICsqs

کارحادثے میں معذوری کے باوجود منیبہ کے عزم اور حوصلے میں کمی نہیں آئی اور انہوں نے وہیل چیئر پر نہ صرف مصوری کے کام کو جاری رکھا بلکہ بلند حوصلے کے ساتھ پاکستان میں صنفی مساوات کیلئے بھی کام کر تی رہیں۔

منیبہ کو جس وقت روبوٹک ٹانگیں لگائی گئیں اس وقت ان کے بھائی بھی وہیں پر موجود تھے جنہوں نے اپنے پیروں پر کھڑی منیبہ مزاری کیساتھ تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کیں۔

Dear all,

Thank you so much for your prayers and well wishes. Here’s a small video of how Rewalk works! ???? It was truly a wonderful experience. Thank you @ReWalk_Robotics and my amazing medical team for this! #gratitude ???????? pic.twitter.com/xAgQsxbAGi