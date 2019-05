طلال چودھری کا فردوس عاشق اعوان پر طنز ، مرد قرار دیدیا طلال چودھری کا فردوس عاشق اعوان پر طنز ، مرد قرار دیدیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کے رہنما طلال چودھری نے فردوس عاشق اعوان کو مرد سے تشبیہ دیدی جس پر سوشل میڈیا پر ان کوشدید تنقیدکا نشانہ بنایا گیا۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر زیر گردش ایک کلپ میں تحریک انصاف کے حکومت کے بارے میں طلال چودھری یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح کی تبدیلی ہے جس طرح باجی فردوس عاشق ، اگران کا منہ دھو دیا جائے تو جس طرح وہ میک اپ کے اندر سے اصل نکلیں گی یعنی جو باجی فردوس کی بجائے فردوس خان اندر سے نکلے گا ، اسی طرح کا چہرہ تبدیلی کاہے یہ تبدیلی نہیں یہ دھوکاہے ۔

طلال چودھری کے بیان پر سوشل میڈیا پر ان کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور صارفین نے ایک خاتون رہنما ایک مرد سے تشبیہ دینے پر ان کے خوب لتے لئے ۔

اور یہ ہیں محترمہ مریم صاحب کے دست راست اور سابقہ منسٹر۔ زبان دیکھیں اور شرماتے جائیں pic.twitter.com/v8HLXJGsKt — Dr. Shahbaz GiLL (@SHABAZGIL) May 21, 2019

Strongly Condemn this lingu by TC https://t.co/yBatJgAFEd — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) May 21, 2019

Absolutely distasteful comment by Talal Ch. @Dr_FirdousPTI deserves the highest level of respect being a female politician. pic.twitter.com/LF1Cuin80N — Mansoor Ali Khan (@_Mansoor_Ali) May 21, 2019

So shld v kill all decency at the altar of political / power battles! This truly sick talk comes from a man who is PMLN’s leader. Not 1st time he is being rude & crass.Apologize! Ur sick/sexist remarks facilitate violence/vulgarity agst women in our country. @MaryamNSharif https://t.co/U747FhGerP — Nasim Zehra (@NasimZehra) May 21, 2019

Shameful to say the least. https://t.co/LBR08hG1hr — Raza Ahmad Rumi (@Razarumi) May 21, 2019

Foul comments by Talal Ch against Firdous Ashiq Awan. Apologise he should and take his comments back. Waiting to see what PMLN says and does about it.... — Gharidah Farooqi (@GFarooqi) May 21, 2019

Extremely distasteful and disappointing. You Mr. Tallal are from a party having women at highest decision making level within. How can you be so sexist and misogynist? PMLN, you should be enraged on this and Mr. Tallal must apologise. Unacceptable behaviour. Shameful. https://t.co/Io1RNnMHPr — Marvi Sirmed (@marvisirmed) May 21, 2019

