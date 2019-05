پاک فوج نے معصوم بچی فرشتہ کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے بڑی پیشکش کردی

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاک فوج نے اسلام آباد میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی معصوم بچی فرشتہ کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے انتظامیہ کو ہر ممکن تعاون کی پیشکش کردی ۔

تفصیل کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا معصوم فرشتہ کا ظالمانہ قتل قابل مذمت ہے ،ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے فوج ہر ممکن تعاون کرنے کے لیے تیار ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں معاشرتی ناسوروں سے اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔

Brutal murder of innocent Farishta is highly condemnable. Those responsible must be brought to justice. Army is ready to provide any support in this regard. We must rise and join to protect our future generations from vile and despicable elements who prey on vulnerable children.