پاکستان میں کورونا متاثرین کی تعداد 50 ہزار سے تجاوز، اموات ایک ہزار67

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 50 ہزار 694 ہو گئی ہے جبکہ 1067 افراد اس موذی وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔

حکومت کی جانب سے جاری کر دہ اعدادو شمار کے مطابق کورونا وائرس کے سب سے زیادہ متاثرین صوبہ سندھ میں ہیں جہاں یہ تعداد 19924 ہے جبکہ اموات کے لحاظ سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ خیبر پختونخوا ہے جہاں اموات کی تعداد 365 ہے۔

اسلام آباد میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد1326, پنجاب میں 18455, خیبر پختونخوا میں 7155, بلوچستان میں 3074, گلگت بلتستان میں 602 جبکہ آزادکشمیر میں 158ہوگئی ہے۔

اسلام آباد میں کورونا وائرس سےاب تک 12افراد، پنجاب میں 310افراد, سندھ میں 336 افراد،خیبر پختونخوا میں365 افراد, بلوچستان میں 39افراد, گلگت بلتستان میں4افراد جبکہ آزادکشمیر میں 1 شخص جاں بحق ہوا ہے۔

خیبر پختونخوا کے محکمہ صحت کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ ترین اعداد وشمار کے مطابق صوبےمیں کورونا وائرس کے 340 نئے کیس سامنے آنے کے بعد صوبے میں متاثرین کی تعداد 7155 ہو گئی ہے جبکہ مزید 14 اموات کے بعد صوبے میں اموات کی تعداد 365 ہو گئی ہے۔

340 new cases confirmed (59 from Int'l flights quarantine center) taking the total to 7,155 in KP. 14 more lives were lost (7 Peshawar, 2 each in Karak and Bajaur, 1 each in Charsadda, Abbottabad and Kohat) taking total to 365 in KP. 68 patients recovered taking total to 2,198. pic.twitter.com/rs6uDf1LWK

پی ڈی ایم اے پنجاب کے ٹویٹر اکاونٹ پرجاری اعدادوشمار کے مطابق گزشتہ 24گھنٹوں میں صوبہ پنجاب میں کورونا وائرس کے 1073 نئےکیس سامنے آئے ہیں جس کے بعد صوبے میں متاثرین کی تعداد 18455 ہو گئی ہے۔گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 13 اموات کے بعد صوبے میں جاں بحق افراد کی تعداد 310 ہو گئی ہے۔

18,455 people have been infected with #Covid_19 in Punjab till 10 pm May 21, 2020. 1,073 new cases of #coronavirus have been detected, 5,931 tests have been performed while 13 lives have been lost in the province in last 24 hrs. 310 people have now died in #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/FedaF7UNvX