نئی تاریخ رقم ، پاکستان نے امریکہ کو امداد بھجوادی,کیا سامان بھیجا گیااور امریکی وزیر خارجہ نے کیا ردعمل دیا؟ بڑی خبرآگئی

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان نے امریکہ کو امدادی سامان بھجوا کر نئی تاریخ رقم کردی۔ پاکستان کی جانب سے امریکا کو ایک لاکھ فیس ماسک اور 25ہزار کور آل بھجوائے گئے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جانب سے بھیجی گئی امداد کو پاک فضائیہ کے خصوصی طیارے پر امریکہ پہنچایا گیاجسے امریکہ کے ہنگامی حالات کے حکام نے وصول کیا۔

امریکی وزیرخارجہ مائیک پومپیو نے پاکستان کی جانب سے بھیجی گئی اس امداد کو خیرسگالی کی علامت قراردیتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں پاکستان کی جانب سےایف ای ایم اے کو بھیجی گئی امداد قابل تعریف ہے، سامان میں ماسک اور حفاظتی لباس شامل ہیں۔

Appreciate Pakistan’s goodwill donation of surgical masks and protective suits to @FEMA . This delivery is a symbol of U.S.-Pakistan solidarity in the fight against COVID-19. #WeAreInThisTogether #Partners4Prosperity pic.twitter.com/TUk3nTQZgu

امریکی وزارت خارجہ کے بیورو برائے جنوبی و وسطی ایشیا نے بھی پاکستانی امداد پر شکریہ اداکیا ہے۔

The United States thanks Pakistan for its goodwill donation of medical supplies to support the fight against #coronavirus. Our countries' health partnership and coordinated response will help defeat this virus, and rebuild our prosperity. AGW #Partners4Prosperity @pid_gov pic.twitter.com/7fsqUWsUcJ