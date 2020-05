ایک اور ملک کے سربراہ کورونا کے شبہ میں ہسپتال منتقل

ماسکو(ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا بھرمیں دہشت پھیلانے والے کورونا وائرس کے متاثرین میں کوئٰی خاص طبقہ نہیں ہے، حکمران ہوں یا عوام یہ موذی وائرس سبھی کو اپنا شکار کررہا ہے۔

برطانوی نشریاتی ادارے مطابق چیچنیا کے صدر رمضان قادروف کو بھی کورونا وائرس کے شبے میں ہسپتال منتقل کردیا گیاہے۔ انہیں ماسکو کے ایک ہسپتال میں اس وقت منتقل کیاگیا جب ان میں بخار جیسی کچھ علامات دیکھی گئیں۔

بی بی سی کے مطابق ماضی میں روس کیخلاف لڑنے والے یہ قوم پرست رہنما اب روسی صدرولادیمیر پیوٹن کے اہم اتحادی ہیں۔ وہ روس میں سب سے زیادہ خطرناک شخص تصور کیے جاتے ہیں۔رمضان قادروف ملک میں خودساختہ اسلامی قوانین نافذ کرنے اور انسانی حقوق کی پامالیو ں جیسے الزامات کا سامنا بھی کرتے رہتے ہیں۔

غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق چوالیس سالہ چیچن رہنما کا ذاتی طیارہ چیچن دارالحکومت ونوکووسے ماسکو کی طرف جمعرات کو پرواز کرکے گیاہے۔

Ramazan Kadyrov coming to Moscow for #coronavirus #Covid_19 treatment ?? A319-133CJ VIP configuration associated with Kadyrov, flew from Grozny to Moscow & is landing to Vnukovo. pic.twitter.com/VYcOFoRclR