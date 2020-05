طیارہ حادثہ میں معروف پاکستانی ماڈل کی بھی ہلاکت کی مبینہ اطلاعات

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)شہر قائد میں بد قسمتی سے ہونے والے طیارے حادثے میں معروف ماڈل زاراعابد کے بھی جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اداکارہ فریحہ الطاف نے بتا یا کہ حادثے کا شکا ر ہونے والے طیارے میں زارا عابد بھی سوار تھیں ۔انہوں نے بتا یا کہ زارا اکبر ثنا سفینہ کے لیے شو کر رہی تھیں کہ اچانک ان کے چچا کی وفات ہو گئی اور وہ لاہور چلی گئیں۔فریحہ الطاف نے کہا کہ طیارہ گھر کے بہت نزدیک پہنچ گیا تھا ،یہ فیشن انڈسٹری کے لیے بڑا نقصان ہے ۔دوسری جانب ماڈل خدیجہ شاہ نے بھی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ آج طیارہ حادثہ میں فیشن انڈسٹری نے زارا عابد کو کھو دیا ہے ۔وہ بہت پیشہ ور ،محنتی اور اچھی لڑکی تھیں۔

The fashion Industry lost Zara Abid in the plane crash today. She was a wonderful girl, hardworking and professional. I was in awe of the energy and the dynamism in her photographs- May her soul RIP - so many ppl lost their loved ones today, may Allah have mercy on us all. pic.twitter.com/NL1DLzYHtA