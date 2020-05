حادثے کا شکار ہونے والے طیارے میں پاک فوج کے سیکنڈ لیفٹیننٹ حمزہ یوسف بھی سوار تھے ،وہ گھر کیوں جا رہے تھے ؟جان کر ہر آنکھ نم ہو جائے گی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والے جہاز میں دیگر مسافروں کے ہمراہ پاک فوج کے سیکنڈ لیفٹیننٹ حمزہ یوسف بھی سوار تھے۔حمزہ پاس آوٹ ہونے کے بعد پہلی بار عید منانے کراچی اپنے گھر جارہے تھے۔

یاد رہے کہ لاہور سے کراچی جاتے ہوئے پاکستان ایئر لائن کا طیارہ ایئرپورٹ سے تھوڑا دور رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہوگیا، جہاز میں 99 مسافروں سمیت 8 عملے کے افراد بھی سوار تھے۔

Following army officers were also on board PK 8303.

- 2/Lt Hamza yousaf(141 LC)

- Maj Shehryar with family

(111 L/C)

- Lt Shaheer (137 L/C)

- Lt Balach (136 L/C)

- Capt Ahmed Mujataba khan, (131 LC)

Prayers & hoping for more survivors & miracles. #PIAPlaneCrash