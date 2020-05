طیارہ حادثہ ، سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی، طیارہ کس طرح گرا؟ دل دہلا دینے والے مناظر

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) شہر قائد میں حادثے کا شکار ہونے والے پی آئی اے کے طیارے کی حادثے کے وقت کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی۔

بدقسمت طیارے پی کے 8303 کے کریش ہونے کی 2 سی سی ٹی وی فوٹیجز منظر عام پر آئی ہیں۔ دور کے کیمرے میں ریکارڈ ہونے والی ویڈیو میں طیارے کو بلندی سے تیزی کے ساتھ شہری آبادی پر گرتے ہوئے اور اس میں سے دھویں کے بادل اٹھتے ہوئے دیکھے جاسکتے ہیں۔

طیارہ حادثے کی دوسری سی سی ٹی وی فوٹیج نزدیک کی ہے جس میں طیارے کو واضح طور پر تیزی کے ساتھ نیچے گرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

Another CCTV video of #PlaneCrash from another angle #Karachi #Airbus320 #PK8303 pic.twitter.com/nDmoQ6QhXD