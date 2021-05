30سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسی نیشن کا آغاز کردیا گیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان بھر میں 30سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسی نیشن کا آغار کردیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول آپریشن سنٹر(این سی او سی) کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں تیس سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسی نیشن کا آغاز ہوگیا ہے۔ تیس سے چالیس سال کے شہری رجسٹریشن کروائیں۔

این سی اوسی کے مطابق شہری اپنا شناختی کارڈ نمبر 1166 پر ایس ایم ایس کرکے اپنی رجسٹریشن کرائیں اور نادرا سے موصول او ٹی پی کے ساتھ ویکسی نیشن سنٹر جاکر ویکسی نیشن لگوائیں۔

Vaccination for 30 -40 years begins today! Register yourself by sending CNIC to 1166. On receiving SMS, visit the mentioned Vaccination center on given date (or afterwards) and get vaccinated! #VaccinesWork