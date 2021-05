کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)سندھ حکومت کی جانب سے کراچی میں پاکستان کا پہلا مکمل متعدی امراض کا ہسپتال قائم کردیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے کورونا سے متاثرہ شدید مریضوں کے علاج معالجے کے حوالے سے بات کی ہے۔

انہوں نے بتایا ہے کہ انفیکشس ڈیزیزہسپتال 45 وینٹی لیٹر مشینیں اور 100 ایچ ڈی یو بستروں پر مشتمل ہے اور اس سہولت کو مزید وسعت دی جارہی ہے۔

To deal with & treat critically ill patients suffering from #COVID19, #SindhGovt has established Pakistan’s 1st full fledged infectious diseases hospital in Karachi. With 45 ventilator machines & 100 HDU beds right now, this facility is being further expanded pic.twitter.com/i8N8FDDbsR