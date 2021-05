ملک کی معاشی صورتحال ، جنرل(ر) عاصم سلیم باجوہ بھی بول پڑے 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل(ر) عاصم سلیم باجوہ نےکہاہےکہ ملکی معیشت سخت محنت کے بعد بہتری کی طرف بڑھ رہی ہے۔

تفصیلات کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ٹوئٹ میں انہوں نے انگریزی اخبار کا تراشہ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ معیشت کے تمام میکرو اکنامک اشاریئے مثبت ردعمل ظاہر کررہے ہیں،رواں سال 3.94 فیصد گروتھ اسی محنت اور اقدامات کا نتیجہ ہے۔

Not without an immense hard work; Pakistan’s economy performed beyond expectations with all major macroeconomic indicators showing +ve trend amid Covid-19 pandemic, resulting in 3.94 per cent economic growth this fiscal year https://t.co/Jn1XIRH8gQ #PakistanMovingForward pic.twitter.com/yC0qDmoufe