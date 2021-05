بڑے اسلامی ملک کا آرمی چیف طیارہ حادثے میں جان کی بازی ہار گیا

ابوجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) اسلامی ملک نائجیریا کے آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ابراہیم الطاہر طیارہ حادثے میں جان کی بازی ہار گئے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ابراہیم الطاہر گزشتہ روز شمالی ریاست قادونہ کے دورے پر گئے تھے جہاں ان کا طیارہ قادونہ ایئر پورٹ کے قریب گر کر تباہ ہوگیا۔

طیارہ حادثے میں آرمی چیف سمیت 11 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جن میں تین بریگیڈیئرز اور دو میجرز بھی شامل ہیں۔

خیال رہے کہ نائجیریا کے صدر محمد بحیری نے رواں سال جنوری میں ہی ابراہیم الطاہر کو ملک کا آرمی چیف تعینات کیا تھا۔

Condolence from Pakistan ????????

May their souls rest in peace ameen .#PlaneCrash#Nigeria pic.twitter.com/ZeIZWdUnoy