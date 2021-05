مولانا حسین احمد مدنی کے داماد، دارالعلوم دیوبند کے مہتمم مولانا عثمان منصور پوری انتقال کرگئے

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) برصغیر کے معروف عالم دین اور تاریخی درس گاہ دارالعلوم دیوبند کے قائم مقام مہتمم مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری انتقال کرگئے۔

مولانا عثمان منصور پوری گزشتہ دنوں کورونا وائرس کا شکار ہوئے تھے۔ انہیں 19 مئی کو گرو گرام کے ہسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں وہ کورونا کے بعد پیش آنے والی پیچیدگیوں کے باعث آج 22 مئی کو انتقال کرگئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق مولانا عثمان منصور پوری کو دورانِ علاج دل کا دورہ پڑا جس سے وہ جانبر نہ ہوسکے۔

Great Islamic Scholar, the President of Jamiat Ulama-i-Hind & Working Rector of Darul Uloom Deoband, Maulana Qari Syed Mohd Usman Mansoorpuri passed away today at Medanta Hospital, Gurgaon due to after COVID related complications.

مولانا عثمان منصور پوری دارالعلوم دیوبند کے قائم مقام مہتمم ہونے کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء ہند کے صدر بھی تھے۔ اس کے علاوہ وہ ختم نبوت ﷺ کے حوالے سے بھی پوری دنیا میں جانے جاتے تھے۔ مولانا عثمان منصور پوری انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی کے سرگرم کارکن اور معروف عالم دین مولانا حسین احمد مدنی کے داماد تھے۔

He was champion of Hindu Muslim unity and for this he established Sadbhavna mnach under banner of Jamiat Ulama-i-Hind to include influential Hindu and Muslim leaders for taking care of local communal harmony.