بابراعظم نے سرفراز احمد کی تعریف کرتے ہوئے بڑی بات کہہ دی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابرا عظم نے کہا ہے کہ سرفراز احمد کا دل پاکستان کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سابق کپتان کو سالگرہ کی مبارک باددیتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ سرفراز احمد نے ہمیں یقین کرنا ،مشکل حالات کے باوجود کوشش جاری رکھنا اور کبھی بھی ہمت نہ ہارنے کا سبق دیا،سالگرہ مبارک ہو سرفراز بھائی۔

A man with the heart for Pakistan. Who taught us to have faith and deliver. To never give up and attack when the tides are against you. Happy Birthday to @SarfarazA_54 Bhai. #respect pic.twitter.com/Xd1I13gexR