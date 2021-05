لیجنڈری باؤلر وقار یونس کی اسرائیل کے خلاف نکالی گئی ریلی میں  بیٹے کے ہمراہ شرکت

کینبرا(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور باؤلنگ کوچ نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ آسڑیلیا میں اسرائیلی مظالم کے خلاف نکالی گئی ریلی میں شرکت کی۔

وقار یونس سڈنی میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں شریک ہوئے۔اس موقع پر انہوں نے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے،وقار یونس کے ہمراہ ان کے بیٹے اذان وقار بھی موجود تھے۔سابق کرکٹر نے فلسطین میں ڈھائے جانے والے ظلم و ستم پرافسوس کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ فلسطین میں موجود بھائی بہنوں کی مدد فرمائے۔وقار یونس نے ریلی میں شرکت کی تصاویر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بھی شیئر کی ہیں۔

Ya ALLAH help our brothers and sisters in #Palestine. Expressing solidarity with Palestinians #FreePalaestine Joining the protesters in Sydney and the rallies around the world against Israeli military attacks @13kamilkhan @AzaanWaqar pic.twitter.com/iLYfUjVOYM