ڈاکٹر شیریں مزاری کی صاحبزادی نے گرفتاری کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد "مرد اہلکاروں کی طرف سے دھکے دے کر گاڑی میں بٹھا کر لے جانے" کے بیان کی وضاحت کردی

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری کی صاحبزادی نے والدہ کی گرفتاری کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد اپنے پہلے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اطلاع دینے والوں نے کہا تھا کہ انہیں مرد پولیس اہلکار لے کر گئے ہیں جس کی بنیاد پر میں نے بیان دیا تھا، کاش گرفتاری کی ویڈیو پہلے دیکھ لیتی ۔

اپنے ایک ٹوئیٹ میں ایمان زینب مزاری نے لکھا کہ "ان لوگوں کے لیے جو مجھ پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا رہے ہیں،کاش یہ ویڈیو میں نے پہلے دیکھی ہوتی، میں نے وہ بات ان اطلاعات کی بنیاد پر کی تھی جو ان لوگوں نے دی تھی جن کا کہنا تھاکہ انہوں نے اس اقدام کو دیکھا تھا"۔

ڈاکٹر شیریں مزاری کی بیٹی نے کہا کہ میرے ہمسایے کے ڈرائیور نے آکر مجھے والدہ کی گرفتاری کی اطلاع دی اور انہوں نے جیسا بتایا میں نے ویسا ہی کہا ۔

.@ImaanZHazir yesterday explained this in an interview with me that how she come to know about arrest/abduction of her mother. https://t.co/Bl9Xm3nLTB pic.twitter.com/QxH1hqYgOL