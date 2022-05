"لانگ مارچ کی نوبت ہی نہیں آئے گی کیونکہ ۔۔۔" اجمل جامی کا بڑا دعویٰ

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی جانب سے 25 مئی کو لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے تاہم اینکر پرسن اجمل جامی سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ کی نوبت ہی نہیں آئے گی کیونکہ آئندہ چند روز میں ویسے ہی الیکشن کا اعلان ہونے والا ہے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں اجمل جامی کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ کیلئے 25 مئی کی تاریخ دی گئی ہے لیکن ان کا خیال ہے کہ کوئی لانگ مارچ ہوگا ہی نہیں ، اگر لانگ مارچ شروع ہوتا بھی ہے تو اسلام آباد تک نہیں پہنچے گا کیونکہ نئے انتخابات کیلئے معاملات آئندہ چند روز میں طے کرلیے جائیں گے۔ اجمل جامی کے مطابق یہ ماننا پڑے گا کہ عمران خان بہت سمارٹ انداز میں کھیل رہے ہیں اور ان کی چالیں بار آور ثابت ہو رہی ہیں۔

So the call for the Long March is for 25th May but my assessment is that there might be no march and even if it is launched, it won't go far as things will be sorted out for fresh elections in a few days. Needs to be said that Khan is playing smartly, his tactics bearing fruit.