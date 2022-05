کرن جوہر بھی "چور" نکلے، ابرار الحق کا گانا " نچ پنجابن" بلا اجازت اپنی فلم میں شامل کرلیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ فلموں میں پاکستانی گانوں کی چوری کوئی نئی بات نہیں ہے ، ماضی میں پاکستان کے چوٹی کے گلوکار بھارتی "پلیجرازم" کا شکار ہوئے لیکن اب ابرار الحق کا مشہورِ زمانہ گانا "نچ پنجابن" بھی چوری کرلیا گیا ہے۔

ابرار الحق کا گانا کرن جوہر کے پروڈکشن ہاؤس دھرما پروڈکشن کی نئی فلم " جگ جگ جیو" میں شامل کیا گیا ہے۔ اس گانے کیلئے پیشگی اجازت بھی حاصل نہیں کی گئی جس پر ابرار الحق نے عدالت جانے کا اعلان کیا ہے۔

پاکستانی گلوکار نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے اپنے گانے "نچ پنجابن" کے حقوق کسی بھی بھارتی فلم کو فروخت نہیں کیے، اس معاملے پر وہ عدالت جانے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، کرن جوہر جیسے پروڈیوسرز کو کاپی کیے گئے گانے استعمال نہیں کرنے چاہئیں۔ابرار الحق کا مزید کہنا تھا کہ یہ ان کا چھٹا گانا ہے جس کو کاپی کیا گیا ہے لیکن اس بار وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے۔

I have not sold my song “ Nach Punjaban” to any Indian movie and reserve the rights to go to court to claim damages. Producers like @karanjohar should not use copy songs. This is my 6th song being copied which will not be allowed at all.@DharmaMovies @karanjohar