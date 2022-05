کرن جوہر کی نئی فلم "جگ جگ جیو" کا سکرپٹ بھی چوری کا نکلا، ابرار الحق کے گانے کی چوری کے بعد تہلکہ خیز دعویٰ

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی فلمساز کرن جوہر کی پروڈکشن میں بننے والی فلم "جگ جگ جیو" کا سکرپٹ بھی چوری کا نکلا۔ یہ دعویٰ فلمی نقاد کمال راشد خان (کے آر کے) نے کیا ہے۔ انہوں نے ابرار الحق کے گانے "نچ پنجابن" کو بنا اجازت فلم میں شامل کیے جانے کے بعد فلم کا اوریجنل سکرپٹ شیئر کردیا۔

کے آر کے نے کرن جوہر سے کہا کہ تم نے تو کھلم کھلا لوٹ مچا رکھی ہے،سکرپٹ یہاں سے چوری، گانا ابرار الحق کا چوری کرلیا، تمہاری اپنی تخلیقی صلاحیت کہاں ہے، اگر تم اتنے ہی نام نہاد جینئس فلم میکر ہو تو کچھ تو اوریجنل رکھو۔

Hello @karanjohar darling, what’s this? Khullam Khulla Loot Macha Rakkhi hai. Script Yahan Se Chori. Song @AbrarUlHaqPK Ka Chori. Where is your creativity? Kuch Toh original Rakhlo if you are so called genius film maker? pic.twitter.com/o28sg2Fg6Q

خیال رہے کہ کرن جوہر کی پروڈکشن میں تیار ہونے والی فلم "جگ جگ جیو" میں پاکستانی گلوکار ابرار الحق کا گانا "نچ پنجابن" ان کی اجازت کے بغیر شامل کیا گیا ہے جس پر ابرار نے عدالت جانے کا اعلان کیا ہے۔ ابرار الحق کے اس اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے کے آر کے نے کہا کہ اگرچہ گانے کو چوری سے فلم میں شامل کرنے کا عمل غلط ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کاپی رائٹ کا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ عالمی عدالت سے رجوع کیا جائے لیکن ایسا آپ کریں گے نہیں تو اس لیے سکون کرو اور مزے لو۔

I Know that it’s wrong but unfortunately you can’t do anything. Because we don’t have copyright obligations with Pakistan. Of course you can go to international court but you won’t do that. So chill and have fun. https://t.co/Igdus5AfPB