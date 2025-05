چلتی بائیک پر بیوی کے ہاتھوں شوہر کی چپل سے دھلائی، ویڈیو وائرل ہو گئی

نئی دہلی (ویب ڈیسک) سوشل میڈیا پر ایک حیران کن اور مزاحیہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک خاتون موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے اپنے شوہر کو چپلوں سے پیٹ رہی ہے ، بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ بھارتی ریاست اُترپردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں پیش آیا۔

تفصیلات کے مطابق ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شوہر بائیک چلا رہا ہے جبکہ بیوی اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے۔ اچانک خاتون غصے سے بھر جاتی ہے اور شوہر کو چپل سے مارنا شروع کر دیتی ہے، پہلے دائیں طرف، پھر بائیں، اور ساتھ ساتھ کچھ اشارے بھی کرتی ہے جیسے کسی چیز کی طرف توجہ دلا رہی ہو۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ شوہر پورے واقعے کے دوران مکمل طور پر غیر متاثر دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی ردعمل، نہ کوئی غصہ، نہ ہی بائیک روکنے کی کوشش، بس خاموشی سے بائیک چلاتا رہتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔

معاملہ اس وقت مزید دلچسپ ہو جاتا ہے جب بیوی اسے ہر طرف سے مارنے لگتی ہے، سامنے سے، دائیں، بائیں، جبکہ دونوں ہی بغیر ہیلمٹ کے سفر کر رہے ہوتے ہیں، جس سے معاملے کی سنجیدگی اور خطرناک پہلو بھی اجاگر ہوتا ہے۔

یہ ویڈیو ایک راہگیر نے موبائل پر ریکارڈ کیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ”ایکس“ (سابقہ ٹوئٹر) پر شیئر کیا۔

Kalesh b/w Husband and wife on running bike, Wife started beating her husband over some mutual dispute In Lucknow UP pic.twitter.com/7Nay1x9tgi