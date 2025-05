انسانی فکرکا سفر، قدیم فلسفہ اور جدید نفسیات کا سنگم

تحریر :رانا بلال یوسف

فکر ایک چراغ ہے، اور انسان ازل سے اس چراغ کی روشنی میں خود کو تلاش کرتا آیا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ چراغ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتا رہا۔ کبھی سقراط کی سوالوں بھری انگلیوں میں، کبھی افلاطون کے خیالی تصورات میں، اور کبھی ارسطو کی منطق بھری نگاہوں میں۔ پھر وقت نے کروٹ لی اور یہی روشنی ابن سینا، الفارابی اور ابن خلدون کے علمی سفر کی ہمسفر بنی۔ اسی فکری سلسلے نے فرائیڈ، یونگ اور ایڈلر کے ذریعے انسان کے باطن میں جھانکنا سکھایا۔ یہ روشنی کبھی کائنات کو سمجھنے کے لیے تھی، اور کبھی خود کو جاننے کے لیے۔ یہی انسانی فکر کا سفر ہے ۔سوال سے آغاز اور شعور تک کا راستہ جو آج بھی جاری ہے۔

یونان وہ پہلا مقام تھا جہاں انسان نے صرف ستاروں کو نہیں دیکھا، بلکہ خود کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ سقراط وہ پہلا شخص تھا جس نے بتایا کہ اصل علم وہ ہے جو انسان کو اپنی لاعلمی کا احساس دلا دے۔ وہ سوال کرتا، سنتا اور پھر خاموشی سے ایسا جملہ کہہ جاتا جو دل میں اتر جاتا۔’’ایک غیر جانچی گئی زندگی، جینے کے قابل نہیں‘‘ یہ محض ایک فقرہ نہیں، ایک آئینہ تھا جس میں انسان نے پہلی بار خود کو دیکھا۔ سقراط نے علم کو مدرسے سے نکال کر بازار میں لا کھڑا کیا، اور یہی اس کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔

افلاطون نے اپنے استاد کی روش پر چلتے ہوئے انسانی ذہن کو تخیل کی بلند فضاءمیں لے جایا۔ وہ کہتا تھا، یہ دنیا جو ہم دیکھتے ہیں، اصل نہیں اصل تو وہ ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں، سوچتے ہیں، یا خواب میں دیکھتے ہیں۔ The Republic میں اس نے ایک ایسی ریاست کا تصور پیش کیا جہاں بادشاہ فلسفی ہو، اور انصاف ہر دروازے پر دستک دیتا ہو۔ افلاطون نہ صرف فلسفی تھا، بلکہ معلم، ریاضی دان اور سیاسی مفکر بھی تھا۔ اس کی فکر نے کئی علوم کی بنیاد رکھی اور انسان کو سوچ کی بلندیوں تک پہنچایا۔

ارسطو نے افلاطون کی خیالی دنیا سے نکل کر حقیقت کی زمین پر قدم رکھا۔ وہ کہتا تھا، صرف سوچنے سے سچ نہیں ملتا، سچ کو پرکھنا، آزمانا اور ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اس نے منطق کو ترتیب دیا، علم کو خانے میں ڈالا اور کہا کہ انسان کا اصل کمال توازن میں ہے۔ Nicomachean Ethics میں وہ بتاتا ہے کہ بہترین زندگی وہ ہے جو میانہ روی سے گزرتی ہے۔ ارسطو نے فلسفے کو زندگی کے رہنما اصولوں سے جوڑ دیا۔ بائیولوجی، فلکیات، شاعری، سیاست — ہر میدان میں اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔

یونانی فلسفے کی روشنی جب اسلامی دنیا میں پہنچی تو اس نے ایک نیا فکری افق پیدا کیا۔ ابن سینا ان عظیم مفکرین میں شامل ہے، جس نے فلسفہ اور طب کو اس انداز سے یکجا کیا کہ انسانی جسم اور روح کے درمیان نیا ربط پیدا ہوا۔ The Book of Healing صرف فلسفے کی کتاب نہیں، بلکہ ایک فکری پل ہے جو مادہ اور روح کو جوڑتی ہے۔ ابن سینا بیماری کو صرف جسمانی نہیں، بلکہ روحانی اور ذہنی کیفیت سے وابستہ سمجھتا تھا، اور یہی نظریہ آج کی سائیکوسومیٹک میڈیسن کی بنیاد ہے۔

اسی فکری تسلسل میں الفارابی آتا ہے، جس نے افلاطون کی مثالی ریاست کے تصور کو اسلامی معاشرت کے تناظر میں ڈھالا۔ وہ فلسفہ، منطق، موسیقی اور تعلیم جیسے میدانوں میں یکساں مہارت رکھتا تھا۔ اس کی فکر میں نظم، توازن اور ہم آہنگی نمایاں تھی۔ وہ عقل اور وحی کو ہم سفر مانتا تھا نہ کہ متصادم۔ الفارابی کے نزدیک علم صرف فرد کی بہتری کا ذریعہ نہیں بلکہ معاشرتی فلاح کی بنیاد ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جو اخلاق، فہم اور علم پر قائم ہو۔

ابن خلدون وہ مفکر ہے جس نے تاریخ کو صرف بادشاہوں کی فہرست نہیں مانا، بلکہ اسے انسانی رویئے، معیشت، ماحول اور ثقافت کے باہم تعامل کے طور پر دیکھا۔ Muqaddimah آج بھی دنیا میں سوشیالوجی کی اولین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ وہ معاشروں کو جاندار اکائیاں سمجھتا ہے، جن کی اپنی فطری عمر اور ارتقائی منازل ہوتی ہیں۔ اس کا نظریہ تھا کہ زوال باہر سے نہیں، اندر سے آتا ہے اور یہی اس کی فکری بصیرت کا جوہر ہے۔

پھر انسان کی نگاہ آسمانوں سے ہٹ کر اپنے اندر کی خاموشیوں کی طرف مڑ گئی۔ انیسویں اور بیسویں صدی میں فلسفہ کائنات سے ہٹ کر انسان کے ذہن، یادداشت، خوف، خواب اور خواہشات کی طرف متوجہ ہوا۔ یہاں سے جدید فلسفہ، بالخصوص نفسیاتی فکر کا آغاز ہوا۔ فرائیڈ، یونگ اور ایڈلر ان مفکرین میں شامل ہیں جنہوں نے انسان کے باطن کو فکری زبان دی، اور یہ بتایا کہ انسان محض جسم اور عقل نہیں ایک پیچیدہ داخلی دنیا بھی ہے۔

سگمنڈ فرائیڈ نے لاشعور کے دروازے کھولے اور بتایا کہ ہمارے افعال، خواب اور رویئے دراصل اندرونی خواہشات اور دبی ہوئی کیفیات سے جُڑے ہوتے ہیں۔ The Interpretation of Dreams میں اس نے ذہن کی وہ تہیں بیان کیں جو انسان خود بھی نہیں جانتا۔ ایڈ، ایگو اور سپر ایگو کے نظریات نے انسان کی نفسیاتی ساخت کو 3 سطحوں میں بانٹ دیا۔ وہ کہتا تھا: ’’انسان صرف وہ نہیں جو وہ سمجھتا ہے، وہ وہ بھی ہے جو وہ چھپاتا ہے۔‘‘

کارل یونگ نے اس باطنی سفر کو اجتماعی لاشعور سے جوڑا۔ اس کے مطابق، انسان صرف انفرادی شعور نہیں بلکہ نسلوں سے جُڑے اجتماعی لاشعور کا بھی وارث ہے۔ آرکی ٹائپس جیسے نظریات اور Modern Man in Search of a Soul جیسے کام، اس کی روحانی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے ہاں مذہب، نفسیات، فن، ادب—سب ایک دوسرے سے جُڑے ہوئے عناصر ہیں۔

ایڈلر نے اس فکری سلسلے کو ایک اور جہت دی۔ اس کا ماننا تھا کہ احساسِ کمتری ترقی کا پہلا زینہ ہو سکتا ہے۔ انسان کی اصل طاقت اس کی خودی، مقصد، اور سماجی تعلق میں ہے۔ وہ مریض کو بیمار نہیں، بلکہ متحرک اور بہتر بننے کی کوشش کرتا ہوا انسان سمجھتا تھا۔ یہی نقطۂ نظر آج کی موٹیویشنل تھراپی اور شخصیت سازی کا مرکزی ستون ہے۔

آج کی دنیا میں جو موٹیویشنل ادب اور سیلف ہیلپ کتابیں کروڑوں افراد کی سوچ اور زندگی بدل رہی ہیں، ان کے پیچھے انہی مفکرین کا فکری عکس نمایاں ہے۔ ڈیل کارنیگی کی How to Win Friends and Influence People میں ہمیں ایڈلر کی سماجی نفسیات اور یونگ کی شخصیت شناسی کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ اسٹیفن کووی کی The 7 Habits of Highly Effective People، نظم و ضبط، مقصدیت، اور شعورِ ذات کے اصول دیتی ہے جو یونگ اور فرائیڈ کی فکری بنیادوں سے جُڑے ہوئے ہیں۔

دوسری طرف، ٹونی رابنز، جیمران، لیس براؤن، ایرک تھامس، روبن شرما، اور مل روبنز جیسے موٹیویشنل اسپیکرز انہی نظریات کو نئی زبان میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ انسان کو اس کے باطن سے جوڑتے ہیں، اور یہی جدید فلسفے کی اصل روح ہے۔

آج جب انسان انگزائٹی، ڈپریشن، شناختی بحران، خود شک اور روحانی خلاء جیسے مسائل سے دوچار ہے، تو یہی نفسیاتی مفکرین اسے امید، فہم اور شفا ءکا راستہ دکھاتے ہیں۔ فرائیڈ نے سکھایا کہ لاشعور کی نا سمجھی زندگی پر حاوی ہو جاتی ہے۔ یونگ نے بتایا کہ روحانی خلا صرف اندر کی تلاش سے ہی بھرا جا سکتا ہے۔ایڈلر نے بتایا کہ ہر زخم ایک امکان بن سکتا ہے۔ آج تھراپی، کوچنگ اور موٹیویشن صرف پیشے نہیں، انسان کی بنیادی ضرورت بن چکے ہیں اور ان کی جڑیں انہی فکری بنیادوں میں پیوست ہیں۔

یہ بات درست ہے کہ قدیم فلسفہ جامع اور ہمہ گیر تھا وہ سیاست، معیشت، منطق، اخلاق، فلکیات اور انسان کو ایک مکمل اکائی کے طور پر دیکھتا تھا۔ دوسری طرف، جدید فلسفہ نے انسانی باطن کی گہرائی کو روشن کیا۔ ایک نے بنیاد رکھی، دوسرے نے اس بنیاد پر شخصیت کی وہ عمارت کھڑی کی جو آج کے انسان کو داخلی سکون، شعور اور توازن فراہم کرتی ہے۔ دونوں فکری سلسلے ایک دوسرے کی ضد نہیں، بلکہ تکمیل ہیں۔

یہ کالم صرف ایک فکری جائزہ نہیں، بلکہ ایک یاد دہانی ہے — کہ انسانی شعور کا سفر سوال سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کا اختتام صرف جواب پر نہیں، بلکہ خودی کی بیداری پر ہوتا ہے۔ اگر ہم سقراط کے سوال کو، افلاطون کے خواب کو، ارسطو کی منطق کو، ابن سینا کی حکمت کو، الفارابی کی فکری ترتیب کو، ابن خلدون کی بصیرت کو، فرائیڈ کے تجزیئے کو، یونگ کی گہرائی کو، اور ایڈلر کی خودی کو ایک کہانی کی صورت جوڑ لیں، تو ہمیں ایک ایسی فکری روشنی ملتی ہے جو نہ صرف ماضی کو روشن کرتی ہے بلکہ حال کے اندھیروں میں بھی روشن مستقبل راستہ دکھاتی ہے۔ اگر آپ نے یہ کالم صرف پڑھا نہیں، بلکہ محسوس کیا ہے تو شاید آپ کے اندر کوئی نیا سوال جاگا ہو۔ اور اگر ایسا ہوا ہے، تو یقین کیجیے، یہ کالم اپنا مقصد پا چکا ہے۔

