فلپ مورس لمٹیڈ کیلئے ”دی موسٹ کمپلائنٹ ایمپلائر“ کا اعزاز

اسلام آباد(پ ر)ایمپلائز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹی ٹیوشن(ای او بی آئی)کی جانب سے فلپ مورس (پاکستان) لمٹیڈ کو ”دی موسٹ کمپلائنٹ ایمپلائر (The Most Compliant Employer)“ کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔فلپ مورس کو یہ اعزاز پہلے سالانہ پنشن ڈے (First Annual Pension Day) کے موقع پر دونوں اداروں کے درمیان بہبود اور سماجی تحفظ کے لیے مشترکہ طور پر کام کرنے پر دیا گیا۔ اس ایونٹ کے انعقاد کا مقصد ایمپلائرز کی جانب سے دئیے جانے والے کنٹری بیوشنز اور ای او بی آئی کے ذریعے ایمپلائز کو فوائد کی فراہمی کا اعتراف کرنا تھا۔

