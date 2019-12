ریسرچ پروجیکٹس میں نئے آئیڈیا ز کی ضرورت ہے: وی سی عظمی ٰ قریشی ریسرچ پروجیکٹس میں نئے آئیڈیا ز کی ضرورت ہے: وی سی عظمی ٰ قریشی

ملتان(سٹاف رپورٹر) جہد مسلسل ہی کامیابی کا راز ہے‘یہ بات وائس چانسلرخواتین یونیورسٹی ملتان ڈاکٹر عظمی قریشی نے شعبہ کیمسٹری کے زیراہتمام ایک روزہ سیمینار بعنوان "Role of Researcher to link Academia and industry "سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ سائنسی تحقیق میں مزید جدت آ چکی ہے اس لئے ان تقاضوں (بقیہ نمبر15صفحہ12پر)

کو مدنظر رکھتے ہوئے ریسرچ پروجیکٹس میں نئے آئیڈیاز اور جہتیں متعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ سیمینار کی آرگنائزر پروفیسر فرزانہ اکرم اور فوکل پرسن ڈاکٹر عدلیہ سعید تھیں۔ وائس چانسلر ڈاکٹر عظمی قریشی نے کہا کہ یونیورسٹیاں علم وآگاہی کا مزکر ہیں اور ریسرچ پروجیکٹس کسی بھی یونیورسٹی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے نوجوان سائنس دان جذبے‘ محنت و لگن سے کام کر کے اپنا اور اپنے ادارے کا نام روشن کریں۔ انہوں نے کہا کہ اصل مقصد ایک منظم اور مربوط نظام بننا اور پھر اسے رائج کرنا ہے تاکہ پاکستان کو ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لا کر ریسرچ گیپ ختم کیا جا سکے۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فرزانہ اکرم نے کہا کہ ریسرچ پروجیکٹس پر کام کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنی سمت متعین کریں اور پھر نئی تخلیقی سوچ، مثبت طریقہ کار اور آیٹڈیاز کے ساتھ کچھ نئا اور جدید متعارف کروائیں۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر انجم الحق یہ بتایا کہ کس طرح صنعت اور کمیونٹی کے درمیان مضبوط تعلقات کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر نوید اقبال نے اس بات پر توجہ مرکوز کی کہ کس طرح تعلیمی اداروں کو اپنے گریجویٹس کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لئے انڈسٹری سے زیادہ سے زیادہ ان پٹ لینا چاہئے۔ ڈاکٹر میاں راشید اقبال نے کہا کہ لیبارٹریز میں کی جانے والی ریسرچ کمیونٹی کے ساتھ منسلک ہوتی ہے اس حوالے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن طلبہ و طالبات کو ڈگری دینے کے ساتھ ساتھ کاروباری معلومات اور مہاریتں سیکھنے کے حصول میں سرگرم ہیں تاکہ فارغ التحصیل ہو کر یہ نوجواں نسل کسی معاشی مسائل کا شکار نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ سائنس دان تمام تر مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے نا مسائد حالات میں بھی کام کر کے اپنا مقام بنا سکتا ہے۔اس موقع پر طالبات نے مختلف سٹالز بھی لگائے۔

