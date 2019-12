" میں دوبارہ پاکستان آﺅں گی" برطانوی شہزادی نے کس پاکستانی کو شکریہ کا خط لکھ ...

لاہور (ویب دیسک) حالیہ دورہ پاکستان میں برطانوی شہزادی کیٹ میڈلٹن کے لباس کے خوب چرچے ہوئے کہ کیٹ پاکستانی فیشن ڈئیزائنر کو شکریہ کا خط لکھنے پر مجبور ہو گئیں۔برطانوی شہزادی کیٹ میڈلٹن نے معروف فیشن ڈیزائنر خدیجہ شاہ کے لیے لکھے گئے خط میں ان کے تیار کردہ لباس کو پسند کیا بلکہ یہ بھی لکھا کہ وہ دوبارہ پاکستان آئیں گی۔کیٹ نے اپنے خط میں کہا کہ میرے دورہ پاکستان کو خوشگوار بنانے کے لئے آپ کا بے حد شکریہ۔انہوں نے یہ بھی لکھا کہ خدیجہ اور ان کی ٹیم نے بڑی محنت سے لباس تیار کیا۔کیٹ نے اپنے خط میں خدیجہ اور ان کی ٹیم کی کاوشوں اور ان کے دیئے ہوئے وقت کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی بتایا کہ انہیں پاکستان بہت پسند آیا، پاکستان ایک عظیم ملک ہے۔

I was delighted to have even been considered, this is just humbling to a whole different level. However what’s most commendable is the consideration, grace and thoughtfulness of HRH the Duchess Catherine, it is no wonder that she is so respected and beloved @KensingtonRoyal pic.twitter.com/1rObILfmYR