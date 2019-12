برسبین ٹیسٹ میں ناقص امپائرنگ کا ’ریکارڈ‘ قائم ہو گیا، پاکستانی باﺅلرز کی 21 نو بالز نظرانداز ہو گئیں، سب سے حیران کن خبر آ گئی

برسبین (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان برسبین میں جاری ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستانی باﺅلرز کی جانب سے کرائی گئی 21 نو بالز ایمپائرز کی نظروں میں نہ آ سکیں جس کے باعث امپائرنگ کے معیار پر انگلیاں اٹھنے لگی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کے 16 سالہ فاسٹ باﺅلر نسیم شاہ نے آسٹریلوی بیٹسمین ڈیوڈ وارنر کی وکٹ لی تو ایمپائر فوری طور پر یہ جانچنے میں ناکام رہے کہ نسیم شاہ کا پاﺅں کریز سے باہر نکل چکا تھا تاہم جب ری پلے میں چیک کیا گیا تو نسیم شاہ کا پاﺅں کریز سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔

This is astonishing.

Huge talking point & something the ICC HAS to look at.

21 no balls not called in two sessions...???? #AUSvPAK @7Cricket @7Sport pic.twitter.com/SAdFIWuGw4