آرمی چیف کا بیگم شمیم اختر کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ’اللہ پاک مرحومہ کے درجات بلند کرے۔‘

#COAS expresses grief and heartfelt condolences on sad demise of Begum Shamim Akhtar mother of Mian Muhammad Nawaz Sharif / Mian Shehbaz Sharif “May Allah Almighty bless the departed soul in eternal peace - Ameen”, COAS