اداکار ہ لارا دتا نے دو سالوں سے اپنے موبائل فون کا کور تبدیل کیوں نہیں کیا ہے ؟ سوشل میڈیا پر مداح کی نشاندہی پر اداکارہ نے بھی جواب دیدیا 

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بالی ووڈ کی معروف اداکارہ ’ لارا دتا ‘ کی سوشل میڈیا پر ایک تصویر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے اپنے ہاتھ میں موبائل فون تھام رکھا ہے ، اس تصویر کے توجہ کا مرکز بننے کی وجہ موبائل فون کا کور ہے ۔

تفصیلات کے مطابق اداکارہ آج کل اپنی نئی آنے والی ویب سیریز کی پروموشن میں مصروف ہیں ، اداکارہ کے ایک مداح نے تصویر میں سے اس فون کور کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ” سوچتا تھا یار ہم جیسے لوگ ہی غریب ہوتے ہیں، اب لارا دتا جی کو ہی دیکھ لو انہوں نے اپنا موبائل کور دو سال سے تبدیل نہیں کیا ہے ۔“

