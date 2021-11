بنگلہ دیش کے خلاف آج ڈیبیو کرنے والے شاہ نواز دھانی نے میچ سے قبل کس سے فون پر بات کی؟ پتا چل گیا

ڈھاکا (ویب ڈیسک) قومی ٹیم کے نوجوان فاسٹ بولر شاہنواز دھانی نے ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو سے قبل اپنی والدہ سے ویڈیو کال پر بات کی۔

پاکستان اور بنگلا دیش کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچوں پر مشتمل سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج کھیلا جا رہا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی آج کے میچ میں شاہنواز دھانی کے ڈیبیو کی تصدیق کر دی ہے۔

ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو سے قبل شاہنواز دھانی نے والدہ سے ویڈیو کال پر بات کی اور انہیں اپنی کامیابی کے لیے دعا کرنے کا کہا۔

فاسٹ بولر نے بتایا کہ انہوں نے اپنی والدہ سے بات کی ہے، وہ بہت خوش تھیں اور انہوں نے کامیابی کے لیے ڈھیروں دعائیں دی ہیں۔

Update: @ShahnawazDahani to make his T20I debut today against Bangladesh.

He becomes Pakistan T20I player No.95.#HarHaalMainCricket | #BackTheBoysInGreen | #BANvPAK pic.twitter.com/X6FzHnTBKC