پاکستان کا جو ایف 16 گرا ہی نہیں اس جہاز کو گرانے پر بھارتی پائلٹ ابھینندن کو بڑے فوجی اعزاز سے نواز دیا گیا

نئی(ڈیلی پاکستان ) بھارتی پائلٹ ابھینندن کو بھارت کے تیسرے بڑے اعزاز' ویر چکرا' سے نوازا گیا ہے۔

ابھینندن کا طیارہ پاکستان ائیر فورس نے مار گرایا تھا اور ان کو جنگی قیدی بنالیا گیا تھا۔جس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے ان کی انسانی بنیادوں پر رہائی کا اعلان کیا تھا۔آج بھارتی صدر رام ناتھ کووند نے ابھینندن ورتھمان کو ’ویر چکرا‘ سے نوازا ۔بھارتی میڈیا کے مطابق ابھینندن کو یہ اعزاز پاکستانی ایف 16 گرانے پر دیا گیا ہے جبکہ پاکستان متعدد بار یہ واضح کرچکا ہے کہ ابھینندن نے کوئی پاکستان طیارہ نہیں گرایا جبکہ امریکی محکمہ دفاع بھی بھارتوں دعوٰوں کی تردید کرچکا ہے۔

Group Captain #AbhinandanVarthaman awarded the #VirChakra by President Ram Nath Kovind

Varthaman shot down a Pakistani F-16 during a dogfight over the Line of Control (LoC) on February 27, 2019 pic.twitter.com/rJxZtbrgjq