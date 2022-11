ٹیسٹ سکواڈ سے باہر ہونے کے بعد حسن علی کا ردعمل بھی آ گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر حسن علی نے انگلینڈ کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ سیریز ٹیم سے باہر ہونے کے بعد ردعمل دیا ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر حسن علی نے قومی ٹیسٹ سکواڈ پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ "میرے ان تمام دوستوں کو مبارک ہو جو انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹیم کا حصہ بنے ہیں"دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز نے مزید لکھا کہ "ان شاءاللہ میں ڈومیسٹک کرکٹ میں سخت محنت کروں گا اور ٹیم میں اپنی جگہ دوبارہ حاصل کروں گا"۔

Congratulations to all my teams mates who got selected for the England Test series. InshAllah I will work hard in the ongoing domestic season and earn my place back in the National Team ????????❤️#PakistanZindabad pic.twitter.com/q7KaISCwle