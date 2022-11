وقار یونس نے ایک بار پھر سے نسیم شاہ کی تعریفوں کے پُل باندھ دیئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کے لیجنڈ فاسٹ بولر اور سابق کوچ وقار یونس نے ایک بار پھر سے سٹار فاسٹ بولر نسیم شاہ کی تعریفوں کے پُل باند ھ دیئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی سائیٹ ٹویٹر پر وقار یونس نے اپنی اور نسیم شاہ کی تصویر شیئر کی اور ساتھ میں لکھا کہ تمام لوگ دیکھتے رہیں کچھ بڑا آنے والا ہے، اور ساتھ ہی لکھا کہ نسیم شاہ نہ صرف ایک بہترین کھلاڑی ہے بلکہ وہ بہترین اداکار بھی ہے"۔

Stay Tuned Everyone Something BIG’s coming up @iNaseemShah not only an excellent Cricketer but also a very good Actor♥️ pic.twitter.com/nqprJJe7xD