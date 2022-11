"ایک اپوائنٹمنٹ کیلئے جو حرکتیں اس مرتبہ کی جا رہی ہیں، میں نے اپنے 30 سالہ کریئر میں نہیں دیکھیں"

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن سید طلعت حسین کا کہنا ہے کہ ایک اپوائنٹمنٹ کیلئے جو حرکتیں اس مرتبہ کی جا رہی ہیں ، وہ انہوں نے اپنے 30 سالہ کریئر میں نہیں دیکھیں۔

اپنے ایک ٹویٹ میں طلعت حسین نے کہا کہ ایک صحافی کے طور پر تین دہائیوں سے زیادہ کے کام میں میں نے کسی اپوائنٹمنٹ کیلئے اس بار سے زیادہ جارحانہ اور بے ڈھنگا مذاق کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی مایوس کن، پریشان کن اور افسوسناک ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس وقت آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر جو افرا تفری پھیلی ہوئی ہے یہ ختم ہونے کے بعد ملک میں استحکام آئے گا۔

In over 3 decades of work as a journalist I have not witnessed more aggressive and bareknuckled jostling, pushing, shoving, lobbying and jockeying for an appointment as this time. Deeply disappointing, disturbing and saddening. And we expect stability to come out of this chaos.