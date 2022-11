'آرمی چیف کل تقریر کریں گے اور نئے چیف کے معاملے پر بات کریں گے' صحافی باقر سجاد کا دعوی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) صحافی باقر سجاد نے دعوی کیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کل تقریر کریں گے جس میں وہ نئے چیف کی تعیناتی کے معاملے کو سیاسی بنانے پر گفتگو کریں گے.

اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے دعوی کیا کہ ممکنہ طور پر بدھ کو یوم دفاع کی وہ تقریب ہوگی جو اس سال نہیں ہو پائی تھی. اس تقریب میں موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اہم خطاب کریں گے.

باقر سجاد کے مطابق اپنی تقریر کے دوران جنرل باجوہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو سیاسی رنگ دینے کے اہم ترین موضوع پر بھی گفتگو کرسکتے ہیں.

Gen Qamar Bajwa will deliver an imp speech tomorrow. This year's postponed Defense Day ceremony is being held tomorrow. The outgoing chief will be speaking there. He could touch upon the politicization of the process for appointment of his successor and its implications.