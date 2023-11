امام الحق کی ہونے والی دلہن کا یہ لباس کتنے لاکھ روپے کا ہے اور کس نے ڈیزائن کیا ؟حیران کن انکشاف 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)امام الحق کی ہونے والی دلہن کی تصاویر سوشل میڈیاپر صارفین کی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں اور صارفین 'ا نمول' کی جانب سے زیب تن کیئے گئے عروسی لباس کی قیمت جاننے کیلئے بے چین دکھائی دے رہے ہیں۔

امام الحق کی ہونے والی اہلیہ کی تصاویر معروف ڈیزائنر ' ایچ ایس وائے' (HSY)کی جانب سے اپنے انسٹاگرام پر شیئر کیا گیا ہے جس میں انہو ں نے لال رنگ کا عروسی جوڑا پہن رکھا ہے اور وہ ندی کنارے بیٹھی ہیں ۔ ان تصاویر کے ساتھ کیپشن میں ' امام کی انمول' درج کیا گیاہے جس سے لوگوں کو انداز ہ ہو گیا کہ یہ ان کی ہونے والی ' بھابھی' ہیں۔

So wait is over

Imam ul Haq wife to be

❤️❤️❤️ pic.twitter.com/UygAzO3KtK