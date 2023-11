اروندھتی رائے نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن)ہندوستان سے تعلق رکھنے والی معروف لکھاری اروندھتی رائے نے ایک بار پھر منی پور فسادات پر مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا ۔

بھارتی اخبار دکن ہیرالڈ کے مطابق معروف لکھا ری اروندھتی رائے نے مودی سرکار کو ریاست منی پور میں نسلی فسادات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت نے انسانی جانوں کے تحفظ کے بجائے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ منی پور اور ہریانہ میں اقلیتوں پر مظالم پر مودی سرکار نے مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔

اروندھتی رائے مزید کہا کہ بھارت میں مسلم خواتین کو انتہا پسندوں کی جانب جنسی زیادتی کا نشانہ بنائے جانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ خواتین کے خلاف جرائم پر مودی چپ سادھے ہوئے ہیں۔1.4 ارب آبادی والے ملک میں جمہوری پالیسی ناقص اور جمہوری روایات دم توڑ رہی ہیں۔ مودی سرکار کو لگتا ہے کہ اس کے نام نہاد غیر انسانی اور غیر منصفانہ فیصلوں سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

اروندھتی رائے نے مزید کہا کہ مودی کی یہ خام خیالی انھیں لے ڈوبے گی کیوں دنیا کو بالکل فرق پڑتا ہے اور ایسے حالات میں ملک میں افراتفری پھیل جائے گی جو ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری سے بھی قابو نہیں آئے گی۔



