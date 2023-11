دعا، دراصل نیند ہی کی ایک صورت ہے،اندرونی فہم و فراست ذریعے خودکو خاموشی سے محفوظ بنائیں، نجات پر مبنی زندگی ایک قسم کی نیند ہے دعا، دراصل نیند ہی کی ایک صورت ہے،اندرونی فہم و فراست ذریعے خودکو خاموشی سے ...

مصنف: ڈاکٹر جوزف مرفی

مترجم: ریاض محمود انجم

قسط:108

دعا، دراصل نیند ہی کی ایک صورت ہے:

آپ کا تحت الشعوری ذہن روزمرہ کے مسائل، مشکلات، اختلافات،جھگڑے فساد میں مبتلا اوران کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس ضمن میں نہایت ہی ضروری ہے کہ وقفے وقفے سے آپ اس ظاہری اور حسیاتی واقعاتی دنیا سے خود کو آزاد محسوس کریں اور اپنے تحت الشعوری ذہن کی اندرونی فہم و فراست اور دانش کے ذریعے خودکو چپکے اور خاموشی کے ساتھ محفوظ و مامون بنائیں۔ آپ اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں اور مراحل کے دوران رہنمائی، مضبوطی اور عظیم تر تخلیقی صلاحیت پیدا کرنے کے ذریعے تمام مشکلات و مصائب پر قابو حاصل کر لیں گے اور اپنی زندگی کے روزمرہ تمام مسائل حل کر لیں گے۔

اس ظاہری اور حسیاتی، واقعاتی دنیا، شور وغل، جھگڑے، پریشانیوں اور الجھنوں سے باقاعدہ طور پر مخصوص وقفوں کے بعد نجات پر مبنی زندگی، ایک قسم کی نیند ہے، یعنی آپ ظاہری، حسیاتی اور واقعاتی دنیا سے لاتعلق ہو جاتے ہیں اور اپنے تحت الشعور کی فہم، دانش، صلاحیت و قوت کی دنیامیں زندہ رہتے ہیں۔

نیند کی محرومی کے خوفناک اثرات:

نیند کے فقدان یعنی بے خوابی کے باعث آپ پریشانی، متلون مزاجی اور ذہنی دباؤ و تناؤ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ”نیشنل ایسوسی ایشن فارمینٹل ہیلتھ“ (National Association For Mental Health) سے منسلک ڈاکٹر جارج سٹیونس (Dr. George Stevonson) کا کہنا ہے:

”میں سمجھتا ہوں کہ اگر محتاط انداز سے کہا جائے تو ایک انسان کوصحت مند رہنے کیلئے کم ازکم چھ گھنٹے کی نیند درکار ہے۔ کچھ لوگوں کو زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کیلئے کم نیند کافی ہے، تو وہ خود کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔“

نیندکے مختلف مراحل اور بے خوابی کے معلق تحقیق و جستجو میں مصروف طبی محققین بتاتے ہیں کہ بعض اوقات بے خوابی کے باعث نفسیاتی طور پر انسان ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ عالم نیند میں آپ کی روحانی اور ذہنی قوت و صلاحیت دوبارہ عود کر آتی ہے، اور زندگی میں خوشی اور توانائی حاصل کرنے کیلئے مناسب اور معقول مقدار میں نیند نہایت ہی ضروری اور لازمی ہے۔

آپ کو ”مزید“ نیند کی ضرورت ہے:

رابرٹ او برائن (Robert O Brien)، ریڈرز دائجسٹ (Readers Digest) میں شائع ہونے والے ایک مضمون بعنوان "Maybe You Need More Sleep" میں نیند کے متعلق مندرجہ ذیل تجربہ بیان کرتا ہے:

”واشنگٹن ڈی سی (Washington D.C) میں واقع ”والٹر رِیڈ آرمی انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ (Walter Reed Army Institute of Research) میں گزشتہ تین برس سے نیند کے متعلق تجربات جاری ہیں۔ ان تجربات کے تحت ایک سو سے زائد فوجی اور شہری افرا دکو چار دن تک بیدار رکھا گیا۔“

چار دن کی بے خوابی کے باعث ان کے رویوں اور شخصیات پر مرتب ہونے والے اثرات کے ضمن میں ہزاروں ٹیسٹ کیے گئے۔ ان ٹیسٹوں کے ذریعے نیند کے اسرار کے متعلق سائنسدانوں کو چونکا دینے والے حیران کن اور بصیرت افروز نتائج حاصل ہوئے۔

ان ٹیسٹوں کے نتائج کے ذریعے سائنسدانوں کومعلوم ہوا کہ جب دماغ روزمرہ کی مصروفیات کے باعث تھک جاتا ہے تو وہ نیند کے ضمن میں اس قدر تشنگی اور شدید ضرورت محسوس کرتاہے کہ اس نیندکی خاطر وہ اپنی ہر چیز قربان کرنے کیلئے تیار ہو جاتا ہے۔ چند گھنٹوں کی بے خوابی کے بعد ہی وقفے وقفے سے غنودگی اور جمائیوں کے حملے شروع ہو گئے اور یہ صورتحال ایک گھنٹے میں تین یا چار مرتبہ واقع ہوئی۔ جب یہ افراد واقعی نیند کے عالم میں چلے گئے تو آنکھوں کے پپوٹے بند ہو گئے اور دل کی دھڑکن آہستہ ہوگئی اور نیند کا یہ دورانیہ محض چند سیکنڈ پر مشتمل تھا۔ بعض اوقات نیند کے یہ دورانیے کسی بھی قسم کے تصور یا تخیل کے بغیر تھے اور بعض اوقات نیند کے ان دورانیوں میں تخیلات، تصورات اور خواب بھی موجود تھے۔ جب یہ افراد کئی گھنٹوں کیلئے بے خوابی کے عالم میں رہے، تو پھر نیند کے دورانیوں کا وقت متواتر اور مسلسل، کافی دیر شاید دو یا تین سیکنڈ پر محیط تھا اگر زیرتجربہ یہ افراد آندھی و طوفان میں اڑنے والے جہازوں کے پائلٹ بھی ہوں تو وہ بھی نیند اور غنودگی کے ان دورانیوں کا شکار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے اور یہی صورتحال آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے، آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو کا رکے پہیے کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گئے ہوں گے، اور یہ حقیقت اور محاورہ کسی ثبوت کا محتاج نہیں کہ ”پھانسی کے پھندے پر بھی نیند آ جاتی ہے۔“

نیند کے فقدان اور بے خوابی کے باعث، انسانی یادداشت، فہم و ادراک کی صلاحیت پر بھی مہلک اور نقصان دہ اثرات مرتب ہوئے۔ بے خوابی کے شکار زیرتجربہ افراد، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو انجام نہ دے سکے جب ان افرادکو مختلف کاموں اور فرائض کے ضمن میں مختلف تفصیلات کو ذہن نشین کرنے پرمجبور کیا گیا تو یہ افراد پریشانی اور الجھن کا شکار ہو گئے، عین اسی طرح جہاز کے ایک پائلٹ کو جب تک پروا زکی تفصیلات مثلاً سمت، رفتار، ہوا کا دباؤ، کے متعلق علم نہ ہو، وہ صحیح اور محفوظ طریقے پر پروازکو زمین پر نہیں اتار سکتا۔“(جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)