وزیراعظم نے کسی وزیر کےخلاف کرپشن تحقیقات کا حکم نہیں دیا، فواد چودھری

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے وزراءکےخلاف تحقیقات کا حکم دینے کی میڈیا رپورٹس کی تردید کردی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں فواد چودھری نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، 'وزیراعظم نے کسی وزیر کےخلاف کوئی بات کی اور نہ ہی تحقیقات کاحکم دیا، اس خبر میں کوئی حقیقت نہیں ہے'۔

وفاقی وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ 'وزیراعظم نے زور دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی کرپشن برداشت نہیں کریں گے'۔ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 'حکومت کا موقف لئے بغیر اخبار میں جس طرح کی ہیڈ لائن شائع گئی ہے، یہ بات سراسر غیر اخلاقی اور صحافتی تقاضوں کے منافی ہے'۔

واضح رہے کہ نجی ٹی وی چینل ایکسپریس نیوز میں اس حوالے سے رپورٹ شائع ہوئی کہ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی حکومت میں شامل 3 وزراءپر کرپشن کے الزام کی تحقیقات کا حکم دیا ہے اور الزام ثابت ہونے پر ان وزراءکو برطرف کردیا جائے گا۔

There is no probe against any minister, neither PM commented on any such probe. PM did emphasis that he will not tolerate any corruption, it’s absolutely unethical for a Newspaper to make such headline without bothering for version of Government