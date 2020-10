آدمی نے اپنی انتہائی شرمناک تصاویر معروف اداکارہ کو بھیج دیں، دیکھ کر ہی رنگ لال ہوجائے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آدمی نے اپنی انتہائی شرمناک تصاویر معروف اداکارہ کویتا کوشک کو بھیج دیں جنہیں دیکھ کر اداکارہ غصے سے آگ بگولا ہوگئیں اور ممبئی پولیس کو شکایت درج کرادی ۔

بھارتی میڈیا کے مطابق معروف ٹی وی شو " ایف آئی آر" کی اداکارہ نے اس شخص کا بھانڈا اپنی ایک ٹوئیٹ میں پھوڑا جس نے انہیں اپنے جسم کے مخصوص حصوں کی تصاویر بھیجی تھیں۔ ممبئی پولیس، سائبرسیل اور نیشنل کمیشن فار ویمن کو ٹیگ کرتے ہوئے اداکارہ نے لکھا کہ مجھے امید ہے کہ اس کی تصاویر اور سوشل میڈیا ہینڈل کے بعد اس شخص کو گرفتار کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی "۔

This man named 'shankar' is confidentally sending pics of his privates to celebs during this holy time, imagine what a threat he must be to less privileged girls, how is no one offended n bothers to find where he lives and yell slogans!?Saara zor aurton pe hi chalta hai kya? https://t.co/sQW81Rdv3T pic.twitter.com/slcLBNuDcW