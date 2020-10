باکسر عامر خان نے پاکستانی سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ واپس لے لیا مگر کیوں? وجہ بھی بتا دی

لاہور (بیورو رپورٹ) عالمی شہرت یافتہ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے پاکستانی سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے جن کا ماننا ہے کہ ملک کو ایک زبردست وزیراعظم عمران خان کی قیادت میسر ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے اپنے حالیہ سوشل میڈیا پیغام میں بتایا کہ انہوں نے اپنی مشاورتی ٹیم سے بات چیت کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ میں عملی سیاست میں قدم رکھنے کی پیشکش کو مسترد کر دوں۔

انہوں نے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کی ملک چلانے کیلئے بنائی جانے والی تمام حکمت عملیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملک کو ایک زبردست وزیر اعظم کی قیادت میسر ہے اور مجھے عمران خان پر اعتماد ہے، البتہ میں اپنے فلاحی کاموں کو مستقبل میں بھی ایسے ہی جاری رکھوں گا۔ باکسر کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ اپنے فلاحی کاموں کو ناصرف پاکستان بلکہ برطانیہ میں بھی جاری رکھوں گا اور دنیا کو ایک بہتر اور محفوظ مقام بنانے میں اہم کردار ادا کروں گا۔

Talked to my advisory team, I will decline the offer to join Pakistan politics. The country is run by an amazing PM @ImranKhanPTI and we all have trust in him. I prefer continuing my charity work @AKFoundation in UK, Pakistan and rest of the world to make areas better and safer