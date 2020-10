قومی کرکٹر محمد نواز باپ بن گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے آل راﺅنڈر محمد نواز کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے جس کی اطلاع انہوں نے سوشل میڈیا پیغام کے ذریعے دی۔

تفصیلات کے مطابق محمد نواز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر لکھا کہ ”اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری اہلیہ کو بیٹے کی نعمت سے نواز ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام ’زریان خان‘ رکھا ہے۔“

All praise is due to Allah, I’ve been blessed with a baby boy ???? Muhammad Zaryan Khan ????.

Keep us in your duas ???? ????????????????????????#Alhamdulillah