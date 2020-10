پاکستان کے مایہ ناز سابق کپتان وسیم اکرم آج کل کہاں ہیں؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز سابق کپتان اور فاسٹ باﺅلر وسیم اکرم ترکی کے شہر استنبول پہنچ گئے ہیں اور پہلی بار وہاں جانے پر وہ بہت خوش بھی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق وسیم اکرم سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر کافی متحرک نظر آتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے مداحوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، وسیم اکرم حالات حاضرہ پر بھی اپنا موقف ویڈیو کے ذریعے شیئر کرتے رہتے ہیں جسے عوام کی جانب سے خوب اہمیت دی جاتی ہے۔

وسیم اکرم نے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ پر اپنی ایک تصویر شیئر کرتے ہو ئے بتایا ہے کہ وہ ترکی کے شہر استنبول پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹوئٹ کے کیپشن میں ترکی سے مداحوں کو ہیلو بولتے ہوئے بتایا کہ ”میں ترکی کے خوبصورت شہر ستنبول میں پہلی بار آیا ہوں۔“

Hello from stunning Istanbul first time ever must say it’s a mesmerising city #turkey #electriccity #amazing pic.twitter.com/Lw4IIU2dlc