پاکستان کرکٹ ٹیم کی وہ سیریز جو تماشائیوں کی موجودگی میں کھیلی جائے گی، ٹکٹ فروخت کیلئے پیش کر دئیے گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) کورونا وائرس کے باعث بند سٹیڈیم میں میچز کرانے کے بعد اب تماشائیوں کو سٹیڈیم میں داخلے کی راہ بھی ہموار ہونے لگی ہے اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے ویسٹ انڈیز اور پاکستان کیخلاف سیریز کے ٹکٹ فروخت کیلئے پیش کر دئیے ہیں۔

Tickets for the first two tours of the summer featuring @windiescricket and @TheRealPCB are on sale now via @Ticketek_NZ! Tickets | https://t.co/0VrScYyGSj #CricketNation #NZvWI #NZvPAK pic.twitter.com/IaBfPtMsSd