پی ٹی اے نے پاکستان میں اداروں سے متعلق غلط معلومات پھیلانے والوں کے خلاف ٹوئٹر سے بڑا مطالبہ کردیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر سے پاکستان کے خلاف غلط معلومات پھیلانے والے اکاو¿نٹس کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔

پی ٹی اے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اتھارٹی نے ٹوئٹر انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ مواد کو اعتدال پر رکھنے والی اپنی ٹیموں کو فوری طور پر متحرک کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائے کہ پلیٹ فارم غلط معلومات کے پھیلاوکے لیے پروپیگنڈا ہتھیار کے طور پر استعمال نہ ہو۔بیان میں کہا گیا کہ پی ٹی اے نے پاکستان، اس کے شہروں اور اداروں کو نشانہ بناتے ہوئے غلط اور بے بنیاد معلومات پھیلانے کی موجودہ مہم کے تناظر میں ٹوئٹر پر زور دیا ہے کہ وہ اس مہم میں شامل ہینڈلرز کو موثر طریقے سے بلاک کرے۔

اتھارٹی کا کہنا تھا کہ یہ بات مایوس کن ہے کہ بے بنیاد معلومات کے پھیلاومیں ٹوئٹر کے تصدیق شدہ اکاونٹس بھی شامل ہیں، لیکن وہ اب بھی استثنیٰ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔پی ٹی اے نے پلیٹ فارم سے کہا ہے کہ وہ اپنے اصولوں اور پالیسیوں کے مطابق ایسے اکاونٹس کے خلاف کارروائی کرے۔

