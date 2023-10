گزارشِ مترجم گزارشِ مترجم



Audrey Truschkey کا اردو تلفظ آڈری ترسچکی بھی کیا جاتا ہے اور اوڈری ترشکی بھی۔ یہ دونوں تلفظ درست ہیں۔ کسی خاتون کے نام سے پہلے آڈری کا سابقہ مغربی خواتین کے ناموں میں عام پایا جاتا ہے لیکن ترشکی بول چال کے اعتبار سے زیادہ شاداب اور فصیح نام معلوم ہوتا ہے۔

وکی پیڈیا کے مطابق آڈری ترشکی جنوبی ایشیا کی تاریخ لکھنے والوں میں ایک معروف مورخ ہے اور رٹجر (Rutger) یونیورسٹی (نیوجرسی، امریکہ) میں ایسوسی ایٹ پروفیسر ہے۔ اس کی تصانیف کا فوکس قرونِ وسطیٰ کے ہندوستان میں مقیم بالخصوص مغل ایمپائر میں بسنے والی اقوام کے باہمی روابط پر ہے۔ 2017ءمیں اس کو ”امریکن ہسٹاریکل ایسوسی ایشن“ کی طرف سے جنوبی ایشیاءکی تاریخ پر کام کرنے والی تاریخ دان کے طور پرایک خصوصی ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔

ترشکی، انڈیا کے دائیں بازو کے اُن قوم پرست طبقات کی طرف سے ہراسگی کا شکار رہی ہے جن کا کہنا ہے کہ وہ ہندومت کے بارے میں متعصبانہ رویہ رکھتی ہے اور ہندو مذہب کے خلاف جارحانہ بیانات دیتی رہتی ہے۔ لیکن اس کی رٹجر یونیورسٹی کے سکالرز اور اساتذہ ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔

ترشکی نے 2004ءمیں ”مذہبی سٹڈیز“ کے موضوع پر شکاگو یونیورسٹی سے گریجوایشن کی، 2007ءمیں کولمبیایونیورسٹی سے مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور افریقی ممالک کے تاریخی موضوعات پر ایم اے کیا اور اس کے بعد انہی موضوعات پر مضامین لکھنے پر ایم فل بھی کیا۔اس نے 2012ءمیں کولمبیا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی، کیمبرج یونیورسٹی سے مابعد ڈاکٹریٹ کی ڈگری اور 2016ءمیں سٹن فورڈ (Stanford) یونیورسٹی سے بھی Ph.D کی ڈگری لی۔ جب یہ سطور لکھی جا رہی ہیں تو وہ رٹجر یونیورسٹی میں بطور ایسوسی ایٹ پروفیسر تعینات ہیں۔

ترشکی کی مندرجہ ذیل دو کتابیں شائع ہو کر قبولِ عام حاصل کر چکی ہیں:

1. Cultur of Encounters: Sunskrit at the Mughal Court.

2. Aurangzeb: The Man and the Myth.

ترشکی فارسی، ہندی، اردو اور سنسکرت زبانوں پر عبور رکھتی ہے۔ اورنگزیب پر لکھی جانے والی کتاب جس کا ترجمہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے کی تصنیف کے دوران تمام متعلقہ ماخذوں (فارسی، ہندی، اردو، سنسکرت) کا ترجمہ ترشکی نے خود کیا اور ان کے حوالہ جات دیئے۔

اس کا ترجمہ کرنے کی ایک غالب وجہ یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ ہی دنیا کے عظیم لوگوں کی سوانح عمریاں مسحور کرتی رہی ہیں۔ ان عظیم شخصیات سے عظیم غلطیاں بھی سرزد ہوئیں لیکن ان کی کامیابیاں ان کی ناکامیوں کے مقابلے میں ایسی عظیم تر تھیں کہ جنہوں نے ان شخصیات کو تاریخِ عالم میں امر کر دیا۔

دنیا بھر کی افواج کے عظیم سپہ سالاروں کی سوانح پڑھنے کا موقع اگر آپ کو ملے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سوانح جہاں بہت دلچسپ ہیں وہاں بہت سبق آموز بھی ہیں۔ ان کو پڑھ کر قارئین اپنی زندگی کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا تجزیہ کرسکتے اور اپنی چند روزہ حیات کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ میری ایک کتاب ”جنگ عظیم دوم کے عظیم کمانڈر“ عسکری اور سول حلقوں میں اس لئے قبولِ عام پا سکی کہ اسے لکھنے کے لئے مجھے 34برس تک عالمی جنگوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑا، اس کتاب میں 34عظیم کمانڈروں (امریکی، برطانوی، روسی، جرمن اور جاپانی) کا ذکر کیا گیا ہے لیکن وائے افسوس کہ اس میں ایک بھی مسلم کمانڈر کا ذکر شامل نہیں۔

اورنگزیب ، مغل خاندان کی ساڑھے تین سو برسوں پر پھیلی انڈین تاریخ کے چمن کا ایک گُلِ سرسبد ہے۔ اس پر انگریزی ، اردو اور فارسی زبانوں میں لکھی گئی بیشتر تصانیف میرے لئے مطالعاتی کشش کا باعث ہیں۔ اس مختصر سی کتاب کے ترجمے کا لسانی، معنوی، ادبی اور عسکری بہاﺅ (Felow) اگر کسی قاری کی توجہ کھینچنے کا باعث بنے اور اس کے توسط سے اس کی معلومات میں اضافہ ہو سکے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے ترشکی کے ایک ایک جملے پر کئی کئی بار جن معاون ماخذوں کا مطالعہ کرنے میں ”چراغِ نیم شی“ روشن رکھنے کی زحمت اٹھائی ہے، وہ محنت ٹھکانے لگی ہے....