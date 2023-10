رسول اللہ کے وزراءکرام ! رسول اللہ کے وزراءکرام !

نام کتاب : رسول اللہ کے وزراءکرام

نام مصنف : عبدالعزیز الشنّاوی

ناشر : دارالسلام انٹرنیشنل

صفحات : 183

قیمت : 1960روپے

برائے رابطہ : 042-37324034

آج کے دور کا یہ المیہ ہے کہ اوّل تو کوئی اچھا حکمران نہیں ملتا اور اگر کوئی اچھا حکمران مل جائے تو اسے وزیر اور مشیر اچھے نہیں ملتے جس کے نتیجے میں مسائل و مصائب میں اضافہ ہوتا ہے اور اصلاحِ احوال کی کوئی سبیل دکھائی نہیں دیتی۔ اسی ضرورت کے پیش نظر دینی کتابوں کی اشاعت کے عالمی ادارے نے زیر تبصرہ کتاب ” The Misisters Around The Prophet “ شائع کی ہے۔ یہ کتاب جس طرح اپنے نام کے اعتبار سے منفرد ہے اسی طرح یہ اپنے موضوع کے اعتبار سے بھی لاجواب ہے۔ اس کتاب کو عرب مصنف عبدالعزیز الشنّاوی نے مرتب کیا ہے، جبکہ عبدالاحد (علیگ) نے اسے ایڈیٹ کیا ہے۔جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ اپنے موضوع پر ایک منفرد اور لاجواب کتاب ہے۔ یوں تو رسول کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیھم اجمعین کے حالات مع اسانید کتب میں محفوظ و موجود ہیں،تاہم اس کتاب میں رسولِ مقبول کے ان خوش قسمت گیارہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیھم اجمعین کے احوال رقم کیے گئے ہیں جنہوں نے مختلف اوقات میں نبی کریم کے وزراءکی حیثیت سے فرائض انجام دیئے ہیں۔ ان کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں:سیدنا ابوبکر صدیق ، سیدنا عمر بن الخطاب ، سیدنا علی بن ابی طالب ، سیدنا حمزہ بن عبدالمطلب ، سیدنا ابوذر غفاری ، سیدنا عبداللہ بن مسعود ، سیدنا مقداد بن عمرو ، سیدنا حذیفہ بن الیمان ، سیدناعمار بن یاسر ، سیدنا بلال بن رباح ، سیدنا حمزہ ابن عبدالمطلب، سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے کبائر صحابہ کرام کے نام شامل ہیں۔

سیدنا مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقداد بن اسود کے نام سے زیادہ معروف ہیں کیونکہ وہ اسود بن عبد یغوث زہری کے متبنیٰ تھے، جبکہ ان کا نسبی تعلق قبیلہ قضاعہ سے تھا۔ جنگ ِبدر میں مسلمانوں کے لشکر میں صرف دو گھوڑے تھے، ایک مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کفار کے مقابل آنے سے پہلے نبی اکرم نے مشاورت کی تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جذبہ_¿ جہاد کا یوں اظہار کیا: ”اے اللہ کے رسول! آپ اللہ کی رہنمائی کے مطابق آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے دائیں بائیں، آگے پیچھے لڑیں گے“۔ مقداد بن عمرورضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم نے ایک علاقے کا امیر بھی بنایا تھا۔سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ ہذیل سے سابقون الاوّلون میں سے تھے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے میدانِ بدر میں زخمی ابوجہل کا سر قلم کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآنِ مجید پر اس قدر عبور تھا کہ نبی اکرم نے فرمایا: جو کوئی قرآنِ مجید کو تازہ بتازہ سنناچاہے جیسے کہ وہ نازل ہوا، وہ ابنِ مسعود سے سن لے“۔عمِ رسول سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے پہلے سریّہ ”العیص“ کا کمانڈر مقرر فرمایا تھا۔ غزوہ_¿ بدر میں سردار قریش عتبہ بن ربیعہ انہی کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ معرکہ_¿ احد میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کو واصلِ جہنم کرتے جا رہے تھے کہ جبیر بن مطعم کے غلام وحشی نے، جو گھات لگائے ہوئے تھا، انہیں تاک کر نیزہ مارا جس سے حمزہ رضی اللہ عنہ شہادت پا گئے اور سید الشہداءکہلائے۔

خلفائے راشدین میں سے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی رضی اللہ عنھم کے احوال حیاتِ صحابہ کے اس گلدستے میں شامل کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ غِفار قبیلے کے جندب بن جنادہ کا تذکرہ ہے جو ابوذر غِفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے معروف ہیں۔ وہ اصحابِ صفہ میں سے تھے اور علم کے لحاظ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پلہ تھے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان عبسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے جو اپنے والد کے حِسل کے ساتھ یمن میں سیدنا جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہو ئے۔ وہ نبی کے راز دار تھے۔یہ سب وہ اصحابِ رسول ہیں جنہیں رسول اللہ مختلف ذمہ داریاں سونپتے رہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم نے 9ھ میں امیرِ حج مقرر کیا۔ ابوبکر، عمر اور علی رضی اللہ عنھم کو آپ نے مختلف سرایا (جنگی مہمات) کی قیادت سونپی۔ بلال بن رِباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مو_¿ذنِ رسول تھے، انہیں آپ مختلف ذمہ داریاں تفویض کرتے رہے۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ_¿ موتہ میں لشکر کی قیادت کا فریضہ سونپا۔ زیرِ نظر کتاب ان مقدس ہستیوں کے احوال و واقعات اختصار کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ انگریزی خواں حضرات، خصوصاً طلبہ و طالبات ان کی سیرت سے خوب استفادہ کر سکتے ہیں۔

