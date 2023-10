ملتان سلطانز نے ایک اور خاتون کوچ کی خدمات حاصل کرلیں

لاہور، ملتان (ویب ڈیسک) پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل) کی فرنچائز ملتان سلطانز نے ایک اور خاتون کوچ کی خدمات حاصل کر لیں، انگلینڈکی سابق کرکٹر ایلیکس ہارٹلےکو اسسٹنٹ سپن بولنگ کوچ مقرر کر دیا ہے۔یادرہے کہ اس سے قبل سابق آئرش خاتون کرکٹر کیتھرین ڈالٹن کو فاسٹ بولنگ کوچ مقرر کیا تھا۔

We are not done with the announcements just yet 😁



📣 Former English International and World Cup Winner, Alex Hartley (@AlexHartley93) joins Multan Sultans as Assistant Spin Bowling Coach! #LetsPlaySaeen | #MultanSultans pic.twitter.com/oK2FTWCvza